Vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die Verhandlung über den umstrittenen Bau des Fehmarnbelttunnels durch die Ostsee begonnen.

Naturschützer und Fährunternehmen haben gegen die Pläne geklagt. Sie befürchten negative Auswirkungen auf die Umwelt und zweifeln die Notwendigkeit des geplanten Eisenbahn- und Straßenverkehrstunnels an. Der Naturschutzbund Nabu argumentiert, vor allem die geplante Autobahn durch die Ostsee hindurch sei in Zeiten des Klimawandels nicht mehr angebracht. Ein Umweltschutzbündnis protestierte vor Beginn der Verhandlungen vor dem Gerichtsgebäude.



Deutschland und Dänemark hatten sich auf den Bau der 18 Kilometer langen Ostseequerung in einem Staatsvertrag geeinigt. Mehr Hintergrund zu dem Großprojekt finden Sie hier.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.