Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder (picture alliance / dpa / Tass / Peter Kovalev )

Esken sagte in Berlin, Schröder agiere seit vielen Jahren ausschließlich als Geschäftsmann und verdiene sein Geld mit der Arbeit für russische Staatsunternehmen. Deshalb sollte man damit aufhören, ihn als Altkanzler wahrzunehmen. Mit Blick auf einen möglichen Parteiausschluss Schröders betonte Esken, das Verfahren sei angelaufen.

Der niedersächsische Ministerpräsident Weil sieht Schröder in der SPD als völlig isoliert an. Weil sagte im Norddeutschen Rundfunk, es sei sehr klar, dass Schröder für sich rede, die SPD habe in allen ihren Teilen eine komplett andere Auffassung. Schröders Haltung zum Ukraine-Krieg sei nach wie vor enttäuschend, betonte der Ministerpräsident.

Der frühere Bundeskanzler hatte in einem Interview erklärt, er wolle vorerst nicht von seinen Posten bei russischen Energiekonzernen zurücktreten. Zum Massaker im Kiewer Vorort Butscha sagte Schröder, das müsse untersucht werden. Er glaube nicht, dass die Befehle von Putin gekommen seien.

