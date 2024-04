Die AfD-Spitze stärkt Bystron den Rücken. (IMAGO / Metodi Popow / IMAGO / M. Popow)

In der Stellungnahme heißt es, "zum jetzigen Zeitpunkt" gehe man von der Unschuld Bystrons aus. Dieser habe allen Vorwürfen gegen seine Person vehement widersprochen und werde dies auch schriftlich tun. Alle, die behaupteten, über Indizien und Beweise zu verfügen, sollten diese in die Ermittlungen einfließen lassen. Die Parteiführung setzt sich nach eigenen Angaben für umfassende Aufklärung ein.

Vorwurf: Geld gegen prorussische Propaganda

Medienberichten zufolge steht Bystron in Verdacht, mit der prorussischen Internetplattform "Voice of Europe" in Kontakt gestanden und möglicherweise Geld entgegengenommen zu haben. "Voice of Europe" wurde zuletzt von der tschechischen Regierung auf die nationale Sanktionslistung gesetzt. Über die Plattform soll gezielt prorussische Propaganda verbreitet worden sein. Bystron, der auf der Liste der AfD für die Europawahl auf Platz zwei steht, bestreitet die Vorwürfe. Auch der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Krah, wurde mehrmals von „Voice of Europe“ interviewt. Krah betonte, dafür kein Geld erhalten zu haben.

Bericht: Belege für Geldübergabe liegen vor

Die Zeitung "Denik N" berichtete unter Berufung auf mehrere tschechische Minister, der Inlandsgeheimdienst BIS könne die Übergabe von Geld an Bystron belegen. Es geht demnach um eine Summe von 20.000 Euro. BIS lehnte es bislang ab, Beweise zu veröffentlichen und verwies auf geheimdienstliche Ermittlungen.

