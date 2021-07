Der Bundeswahlausschuss hat erste Entscheidungen über die Zulassung kleinerer Parteien zur Bundestagwahl im September gefällt.

Die Deutsche Kommunistische Partei darf voraussichtlich nicht teilnehmen. Begründet wurde dies damit, dass die 1968 gegründete DKP die vorgeschriebenen Rechenschaftsberichte in den vergangenen sechs Jahren nie innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist eingereicht habe. Die DKP kündigte juristische Schritte an. Auch mehrere weitere Parteien dürfen nicht teilnehmen. Für die Bundestagswahl zugelassen wird dagegen unter anderen der Südschleswigsche Wählerverband SSW, die Partei der dänischen Minderheit und der nationalen Friesen in Norddeutschland.



Der Bundeswahlauschuss berät noch bis morgen über die Anmeldungen weiterer kleiner Gruppierungen und entscheidet, ob diese als Parteien im Sinne des Parteiengesetzes anerkannt werden können. Dabei werden lediglich die formalen Voraussetzungen geprüft und keine programmatischen Inhalte. Deshalb erhielt auch die vom Verfassungschutz als rechtsextrem eingestufte Partei "Der dritte Weg" die Zulassung für die Wahl.

