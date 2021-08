Der Frauenanteil bei den Bewerbungen für die Bundestagswahl ist auf 33 Prozent gestiegen.

Das teilte Bundeswahlleiter Thiel in Berlin mit. Damit sei der bisherige Spitzenwert von 30 Prozent bei der Wahl 1994 überschritten worden. Bei der jüngsten Bundestagswahl 2017 lag der Frauenanteil bei 29 Prozent. Am höchsten unter den Parteien ist er dem Bundeswahlleiter zufolge mit 54 Prozent bei den Grünen. Am niedrigsten fällt er bei der AfD mit 13 Prozent aus. Insgesamt bewerben sich exakt 6.211 Kandidatinnen und Kandidaten für einen Sitz im nächsten Deutschen Bundestag.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.