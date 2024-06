Eine Frau mit Europa-Hoodie wirft ihren Stimmzettel in die Urne. (dpa / Andreas Arnold)

Insgesamt sind rund 360 Millionen Menschen wahlberechtigt, davon etwa 65 Millionen in Deutschland. Das Europaparlament in Straßburg hat künftig 720 Abgeordnete. Die meisten Sitze hat Deutschland mit 96. Rund 1.400 Kandidaten bewerben sich hierzulande für 35 Parteien und sonstige politische Vereinigungen. Anders als bei der Bundestagswahl gibt es keine Sperrklausel.

In sechs EU-Staaten hat die Wahl bereits stattgefunden. Den Auftakt hatten die Niederlande am Donnerstag gemacht. Heute schließen die letzten Wahllokale um 23 Uhr, in Deutschland um 18 Uhr.

Wahl von Kommunalparlamenten

Parallel zur Europawahl sind die Bürgerinnen und Bürger heute in acht Bundesländern aufgerufen, über ihre Kommunalparlamente abzustimmen. Unter anderem in Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg werden neue Kreistage, Gemeinderäte und Bürgermeister gewählt. Darüber hinaus finden in Thüringen nach der ersten Runde der dortigen Kommunalwahl vom 26. Mai Stichwahlen statt.

