Die Bundeswehr hat ihren neuen Freiwilligendienst für den Heimatschutz mit 325 Rekrutinnen und Rekruten begonnen.

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte in Berlin, die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber sei deutlich größer gewesen als zuletzt und zeige, dass sich viele junge Menschen für das Land engagieren wollten. Der Name Heimatschutz sei bewusst gewählt worden und korrigiere den früheren Fehler, diesen Begriff den Rechten zu überlassen. Im ersten Jahr sollen 1.000 Männer und Frauen für Dienste im Inland ausgebildet werden.



Die Freiwilligen erhalten eine siebenmonatige soldatische Ausbildung. Anschließend sollen sie innerhalb von sechs Jahren insgesamt fünf Monate Reservedienst ableisten und zum Beispiel bei Katastrophen oder in der Pandemiebekämpfung helfen. Die Einsätze sollen in der Nähe des Wohnorts erfolgen.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.