Bei etwa 50 Soldaten des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr ist der Militärische Abschirmdienst seit 2017 dem Verdacht rechtsextremistischer Aktivitäten nachgegangen. Dies geht aus dem Zwischenbericht von Generalinspekteur Zorn zur Reform des KSK hervor.

Das Papier wurde nun vom Verteidigungsministerium an den Verteidigungsausschuss des Bundestages übermittelt. Fünf Soldaten wurden demzufolge aus der Truppe entlassen, 16 weitere wurden versetzt oder haben das KSK verlassen. Ein rechtsextremistisches Netzwerk, das die freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen wolle, sei nicht erkannt worden, heißt es in dem Bericht des Generalinspekteurs.



Über die in Calw stationierte Eliteeinheit KSK gibt es seit Jahren Berichte über rechtsextreme Vorfälle und andere Missstände. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat gegen den Kommandeur Kreitmayr ein Vor-Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit unsachgemäß gelagerter Munition einleiten lassen. Außerdem sollen beim KSK nach Informationen des Narichtenportals "The Pioneer" wichtige Datensätze zur Munitionswirtschaft gelöscht worden sein.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.