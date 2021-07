Der nach fast 20 Jahren beendete Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan soll am 31. August in Berlin mit einem Abschlussappell gewürdigt werden.

Daran werde auch Bundespräsident Steinmeier teilnehmen, teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit. Das Ministerium wies Kritik zurück, die laut geworden war, weil die letzten aus Afghanistan zurückkehrenden Soldaten am Mittwoch von keinem Vertreter der Bundesregierung empfangen wurden. Es sei der Wunsch der Soldaten gewesen, nach dem langen Einsatz und der Reise schnell ihre Familien wiederzusehen. Deswegen habe es eine so genannte "stille Ankunft" gegeben.

