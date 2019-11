Ein Mitarbeiter der Bundeswehr hat auf dem offiziellen Instagram-Account eine Wehrmachtsuniform mit Hakenkreuzen veröffentlicht.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, war das Foto mit zynischen Kommentaren in der Bildunterschrift versehen. "Auch Mode ist ein Aspekt. Bis heute halten sich militärische Stilelemente in der Haute Couture", hieß es dort. Darüber blinkte in Farbe bunt der Schriftzug "retro". Der Post wurde inzwischen gelöscht. Der Grünen-Abgeordnete Lindner zeigte sich empört. "Die Bundeswehr muss unverzüglich klären, wie so etwas auf ihren Instagram-Account kommen konnte", sagte er.



Ein Bundeswehr-Sprecher bat für den "inakzeptablen Fehler" um Entschuldigung. Er habe mit den Handelnden gesprochen, denen zufolge das Foto falsch eingeordnet und mit der Kommentierung versehen worden sei, die eigentlich für ein anderes Bild vorgesehen war. Es handele sich um einen "extrem ärgerlichen Fall von Gedankenlosigkeit". Ein politischer Hintergrund könne zunächst ausgeschlossen werden. Eigentlich will die Bundeswehr über den Instagram-Account neue Mitarbeiter ansprechen.