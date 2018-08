Eines hat Volker Rühe mit Annegret Kramp-Karrenbauer gemein. Er war auch einmal Generalsekretär der CDU und als solcher weiß er auch, wie schwer programmatische Debatten zu führen sind, besonders dann, wenn sie wieder einen Flügel der Partei, den konservativen, befrieden sollen.

Wehrpflichtige könnten gar nicht ausbildet werden

Eines hat Rühe seiner Nachfolgerin voraus. Er war auch Verteidigungsminister zu einer Zeit, als es die allgemeine Wehrpflicht für Männer ab 18 noch gab, deren Aussetzung faktisch auf eine Abschaffung hinausgelaufen ist. Sie jetzt, wenn vielleicht auch unter anderem Namen, wieder einführen zu wollen, wäre allein schon rein praktisch unmöglich.

Denn in der Bundeswehr fehlt nicht nur die Ausrüstung, sondern es fehlen auch die notwenigen Strukturen, um die Wehrpflichtigen überhaupt ausbilden zu können. In Zeiten eines allgemeinen Fachkräftemangels und guter Bezahlung in interessanten und abwechslungsreichen Jobs der freien Wirtschaft hat die Bundeswehr auch so schon das Problem genügend Interessenten zu finden und das werden dann häufig auch nicht die Besten sein.

Eine Art Zwangsarbeit

Gebraucht werden aber auch dort nicht tausende Gefreite, sondern gut trainierte und geschulte Zeit- und Berufssoldaten, die mit den veränderten Anforderungen einer mittlerweile fast weltweit agierenden Truppe zurechtkommen. Da ist mit einer allgemeinen Wehrpflicht nicht mehr viel zu holen. Das zu glauben ist Augenwischerei.

Genauso wie eine Dienstpflicht für soziale Tätigkeiten jenseits der Bundeswehr. Das klingt erst einmal gut und nach einer wünschenswerten Herausforderung. Aber die wäre ohne eine Grundgesetzänderung nicht durchsetzbar, weil sie faktisch in einer Art Zwangsarbeit münden würde und die ist im Grundgesetz mit Ausnahme der Wehrpflicht verboten.

Es ist heiß in diesen Tagen und das überall in Deutschland, da fällt es wohl häufiger schwer einen kühlen Kopf zu bewahren, erst recht wenn man wie die CDU-Generalsekretärin das konservative Profil einer politisch bedrängten Volkspartei schärfen will.

Freiwilligendienste stärken

Das gelingt mit Sicherheit nicht, indem man rückwärts denkt und alte Zeiten verklärt und allgemeine und verbindliche Pflichten herbeisehnt. Das Gemeinwohl stärken vermag nur, wer die freiwilligen Dienste und Angebote attraktiver gestaltet. Und das gilt sowohl für die Bundeswehr als auch außerhalb.

Knapp 40.000 junge Menschen engagieren sich derzeit im Bundesfreiwilligendienst, darunter übrigens deutlich mehr junge Frauen als Männer. Bei einer allgemeinen Dienstpflicht reden wir aber über 700.000 junge Menschen pro Jahr, nur um einmal die Größenordnungen deutlich zu machen.

Aber bereits lange vor Abschaffung der Wehpflicht kam eine groß angelegte Studie des Familienministeriums zu dem Ergebnis, dass sich erheblich mehr Jugendliche freiwillig engagieren würden, wenn die praktischen und finanziellen Bedingungen für diese Freiwilligendienste besser wären. Darüber nachzudenken, könnte sich auch in diesen heißen Tagen lohnen.

Volker Finthammer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Volker Finthammer, Jahrgang 1963, studierte Politik in Marburg und in Berlin. Nach der Wende erste Radioerfahrungen beim Deutschlandsender Kultur in Ostberlin. Seit 1994 beim Deutschlandradio. Redakteur im Ressort Politik und Hintergrund. Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin und in Brüssel. CvD in der Chefredaktion von Deutschlandradio Kultur. Seit September 2016 wieder im Hauptstadtstudio in Berlin mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpolitik.