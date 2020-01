Im Kampf gegen die Terrormiliz IS hat die Bundeswehr ihre Aufklärungsflüge über Syrien und dem Irak wieder aufgenommen.

Sie waren nach der jüngsten Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran vorübergehend ausgesetzt worden. Die Tornados seien bereits seit Samstag von Jordanien aus wieder im Einsatz, teilte Kommandeur Kleinbauer im jordanischen Al-Asrak während eines Besuchs von Bundesaußenminister Maas mit.



Maas hatte sich zuvor in der Hauptstadt Amman mit dem jordanischen Außenminister Safadi zu Beratungen über die Krisenherde in der Region getroffen. Beide erklärten unter anderem, der IS sei noch nicht besiegt. Maas forderte den Iran zur Zurückhaltung auf. Die Regierung müsse aufhören, in der Nachbarschaft zu zündeln. Dies gelte auch für den Irak.