Die Bundeswehr setzt einem Bericht zufolge die Ausbildung von Sicherheitskräften im Irak angesichts der jüngsten Eskalation im Mittleren Osten aus.

Dies meldet die Deutsche Presse-Agentur. Das Einsatzführungskommando habe sich am Abend mit einer entsprechenden Mitteilung an die Obleute im Verteidigungsausschuss gewandt. Demzufolge sei die Entscheidung, die man dem Hauptquartier der Koalition gegen die Terrormiliz IS übermittelt habe, zum Schutz der eigenen Kräfte getroffen worden. Damit ruhe nun vorübergehend die Ausbildung für die irakischen Sicherheits- und Streitkräfte im gesamten Irak, hieß es.