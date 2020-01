Die Bundeswehr setzt die Ausbildung von Sicherheitskräften im Irak angesichts der jüngsten Eskalation im Mittleren Osten aus.

Wie Korrespondenten berichten, teilte das General Pfeffer den Obleuten des Verteidigungs- und des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag mit. Der Kommandeur des internationalen Anti-IS-Einsatzes, US-General White, habe entschieden, das Schutzniveau für den Einsatz im Irak anzuheben. Die Weisung sei für die Partnernationen, also auch für Deutschland, bindend. Damit ruhe nun vorübergehend die Ausbildung für die irakischen Sicherheits- und Streitkräfte im gesamten Irak, heißt es in dem Schreiben an die Abgeordneten.



Die Bundeswehr beteiligt sich mit 120 Soldaten an dem Einsatz. Die Grünen-Vorsitzende Baerbock plädierte dafür, alle deutschen Soldaten aus dem Irak herauszuholen. Die Partei "Die Linke" bekräftigte ihre Forderung nach einem Abzug der Bundeswehr aus der Region.