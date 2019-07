Die Bundeswehr hat einem Medienbericht zufolge ihre Ausbildungsmission in Kamerun beendet.

Die "Süddeutsche Zeitung" zitiert eine Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Linken, wonach bereits jetzt keine Ausbildung mehr in dem zentralafrikanischen Land erfolgt. Es handele sich um die planmäßige Beendigung des Einsatzes. Zuvor hatten je zehn Bundeswehr-Soldaten in mehreren Blöcken 50 Angehörige der Gendarmerie in Kamerun ausgebildet.



Der Linken-Politiker Liebich sagte der Zeitung, es sei abenteuerlich und falsch, dass die deutsche Armee Sicherheitskräfte in einem Land ausgebildet habe, in dem Bürgerkrieg herrsche. Von kamerunischen Soldaten gehe exzessive Gewalt aus. Wenn Deutschland diese ausbilde, mache es sich mitschuldig, betonte Liebich.



Die Ausbildungsmission war ursprünglich weitgehend als Geheimsache behandelt worden. Sie erfolgte ohne Mandat des Bundestags, weil die Regierung dafür keine rechtliche Notwendigkeit gesehen hat.