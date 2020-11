Der frühere Wehrbeauftragte des Bundestages, Bartels, hat zum 65. Gründungstag der Bundeswehr eine bessere Ausstattung angemahnt.

Nur ein Bruchteil der Ausrüstung und der Transportmittel sei einsatzbereit, sagte der SPD-Politiker im NDR. Erst wenn das geändert werde, könne die Truppe einen stärkeren Beitrag zur Bündnisverteidigung in Europa leisten.

Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer warb für eine deutliche Aufrüstung der Bundeswehr. Die Welt habe sich geändert, sagte die CDU-Vorsitzende im ARD Fernsehen. Angesichts der zunehmenden internationalen Anti-Terror-Einsätze brauche es modernere Waffensysteme und eine entsprechende Ausrüstung. Zur der Forderung der US-Regierung an Deutschland, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, sagte sie, man müsse zweifellos mehr tun. Allerdings nicht für einen US-Präsidenten, sondern für die eigene Sicherheit.



Zum Gründungsjubiläum der Bundeswehr findet am Nachmittag ein feierliches Gelöbnis von Soldatinnen und Soldaten im Park von Schloss Bellevue in Berlin statt. An der Zeremonie werden unter anderem Bundespräsident Steinmeier und Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.