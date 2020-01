Der Wehrbeauftragte des Bundestags, Bartels, hat die gestiegene Zahl an rechtsextremen Verdachtsfällen in der Bundeswehr mit einer höheren Sensibilität beim Militärischen Abschirmdienst erklärt.

Der MAD gehe seine Aufgabe energischer an, sagte Bartels im Deutschlandfunk. Er verwies auf eine neue Struktur und zusätzliches Personal in der Behörde. Es werde genauer hingeschaut und dies sei richtig im Sinne der Soldaten, die keinen rechtsextremen Kameraden haben wollten, betonte der SPD-Politiker. Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Otte, sagte, es sei gut, dass jeder Verdachtsfall aufgeklärt werde. Bei 250.000 zivilen und militärischen Mitarbeitern dürfe die Bundeswehr aber nicht unter Generalverdacht gestellt werden, sagte er im ARD-Fernsehen.



In der Bundeswehr wird zur Zeit gegen rund 550 Soldaten wegen des Verdachts auf rechtsextreme Bestrebungen ermittelt. Im vergangenen Jahr waren 360 neue dazugekommen.