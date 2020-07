Die neue Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl, hat sich für eine Rückkehr zur Wehrpflicht ausgesprochen.

Die SPD-Politikerin sagte der Funke-Mediengruppe, es sei ein Riesenfehler gewesen, den Dienst in der Bundeswehr auszusetzen. Es tue der Truppe sehr gut, wenn ein großer Teil der Gesellschaft dort eine zeitlang seinen Dienst leiste. Das erschwere auch, dass sich Rechtsextremismus in der Bundeswehr weiter breitmache, fügte Högl hinzu. Nicht nur in der Elite-Einheit KSK gebe es rechtsextreme Tendenzen, sondern generell in der Truppe.



Über die Wehrpflicht wolle sie im kommenden Jahr intensiv diskutieren. Thema solle dann auch sein, ob Männer und Frauen gleichermaßen dienen sollten, betonte Högl. Ob es für die Rücknahme der Entscheidung eine politische Mehrheit gibt, werde sich am Ende der Debatte zeigen.



Seit dem Aussetzen der Wehrpflicht 2011 wurde immer wieder darüber gesprochen. Sowohl Kanzlerin Merkel als auch Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer haben sich bisher dagegen ausgesprochen, unter anderem mit dem Argument, dass die Anforderungen an die Soldaten heute andere seien.



Die Linke lehnte einer Wiedereinführung der Wehrpflicht ab. Ihr Fraktionsvorsitzender Bartsch sagte der Deutschen Presse-Agentur, statt jungen Leuten selbstbestimmte Zeit zu nehmen sei ein hartes Vorgehen auf allen Bundeswehr-Ebenen gegen jene nötig, die glaubten, in Uniform ein faschistisches Gedankengut ausleben zu können.



Kramp-Karrenbauer hatte vor wenigen Tagen eine Reform des KSK angekündigt. Unter anderem wird die zweite Kompanie ersatzlos gestrichen, die als Ausgangspunkt rechter Umtriebe gilt.