Deutsche Kräfte vor Ort sollten zügig zurück nach Deutschland verlegt werden. Verteidigungsminister Pistorius erklärte, dass die Bundeswehr noch bis morgen in die Führung eines Militärflughafens am Rande von Khartum eingebunden sei, von dem Ausländer aus dem Sudan ausgeflogen werden. Noch im Land verbliebene Deutsche könnten sich in den nächsten Tagen von internationalen Partnern ausfliegen lassen. Im Sudan wird die vereinbarte dreitägige Feuerpause offenbar nicht vollständig eingehalten. Einwohner berichten von schweren Kämpfen in der Hauptstadt Khartum. Die Armee und die verfeindete paramilitärische Miliz RSF beschuldigten sich gegenseitig.

Bundestag soll weitere Evakuierungen genehmigen

Der Bundeswehr soll es gemäß eines Mandatsentwurfs der Bundesregierung jedoch bis Ende Mai ermöglicht werden, ihren Evakuierungseinsatz wieder aufzunehmen. Der Bundestag wird sich nach Informationen unseres Hauptstadtstudios bereits morgen damit befassen. Demnach sollen bis zu 1.600 Soldatinnen und Soldaten für solche Missionen eingesetzt werden können. Das Einsatzgebiet umfasst den Sudan sowie darüber hinaus anliegende Seegebiete.

Zur Begründung heißt es: "Die anhaltende Gewalteskalation in weiten Landesteilen sowie in der Hauptstadt Khartum machen ein Eingreifen von Kräften der Bundeswehr erforderlich mit dem Ziel, Leib und Leben deutscher Staatsangehöriger und

weiterer berechtigter Personen sowie im Rahmen verfügbarer Kapazitäten von Staatsangehörigen von Drittstaaten zu schützen." Das Mandat soll den Angaben zufolge am 31. Mai enden.

Nanni (Grüne): Verlängerung ist Formsache

Auch die Union signalisierte Zustimmung für die Mandatsverlängerung. Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter sagte im Deutschlandfunk, der Sachverhalt sei kein Abhaken im Bundestag, sondern man werde da sehr bewusst namentlich abstimmen. Kiesewetter geht von einer großen Mehrheit im Parlament aus

Die Bundeswehr hat inzwischen nach eigenen Angaben weitere 100 Menschen aus dem Sudan ausgeflogen. Auch andere europäische Staaten brachten ihre Staatsbürger in Sicherheit, darunter Frankreich, Italien, Spanien und die Niederlande. Großbritannien kündigte eine Rettungsaktion im großen Maßstab an.

Feuerpause verlängert - Zweifel an Stabilität

Die um Mitternacht ausgelaufene Waffenruhe im Sudan wurde um 72 Stunden verlängert. Sowohl die Armee als auch die RSF-Miliz stimmten einer entsprechenden Vereinbarung zu. Sie war von den Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien vermittelt worden.

Kiesewetter sagte dazu im Deutschlandfunk, die Feuerpause sei künstlich und dürfte in wenigen Tagen gebrochen werden. Eine weitere Eskalation der Lage im Sudan schloss Kieswetter nicht aus. Er verwies dabei auch auf die Rolle der russischen Söldner-Gruppe Wagner in dem ostafrikanischen Land, die dort aktiv sei. Das ganze Interview mit Roderich Kiesewetter können Sie hier nachlesen.

WHO: Mehr als 450 Tote - hohe Dunkelziffer wahrscheinlich

Die Zahl der Opfer im Sudan ist laut der Weltgesundheitsorganisation die Zahl der Opfer weiter gestiegen. Bei den Gefechten zwischen der Armee und einer paramilitärischen Gruppe seien bislang 459 Menschen getötet und mehr als 4.000 verletzt worden, sagte der WHO-Beauftragte im Sudan, Abid, bei einer Videokonferenz in Genf. Die Zahlen stammten vom sudanischen Gesundheitsministerium. Laut dem WHO-Beauftragten dürften die tatsächlichen Zahlen noch weitaus höher sein.

