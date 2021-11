Die Bundeswehr sollte nach Ansicht von Generalleutnant Pfeffer zum eigenen Schutz bewaffnete Drohnen bekommen.

Der Befehlshaber des Einsatzführungskommandos bei Potsdam sagte der Nachrichtenagentur DPA, es gebe mehrere Aspekte, die dafür sprächen. Die Soldaten brauchten eine kampfkräftige Unterstützung für den Fall, dass sie im Gefecht unterlegen seien. Dabei wäre eine bewaffnete Drohne das einzige Mittel, das unmittelbar ohne Zeitverzug verfügbar wäre. Zudem betonte Pfeffer, wenn man die ablehnenden Argumente um Drohnen konsequent zu Ende denke, müsste man wesentliche Teile der Bewaffnung in den Streitkräften abschaffen. Pfeffer ist seit November 2015 Befehlshaber der Bundeswehreinsätze im Ausland. In wenigen Wochen geht er in den Ruhestand.



In der Politik wird seit Jahren über dieses Thema gestritten. In der Großen Koalition gab es keine Einigung. Bei den derzeit laufenden Koalitionsverhandlungen haben sich die Parteien noch nicht positioniert.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.