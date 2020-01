In Koblenz beginnt heute ein Prozess wegen mutmaßlicher Spionage bei der Bundeswehr.

Ein früherer Übersetzer und landeskundlicher Berater der deutschen Armee ist wegen Landesverrats in einem besonders schweren Fall angeklagt. Der 51-jährige Deutsch-Afghane soll außerdem in 18 Fällen Dienstgeheimnisse verletzt haben. Der Anklage zufolge hat der frühere Zivilangestellte militärische Staatsgeheimnisse an den iranischen Nachrichtendienst weitergeleitet. Er sitzt in Untersuchungshaft.