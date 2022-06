Soldaten der Bundeswehr bei einer Übung in Munster, Niedersachsen. (Philipp Schulze/dpa)

Außenministerin Baerbock führte aus, die Defizite bei der Bundeswehr seien keine Sekunde länger tragbar. Auch Teile der AfD und der Union stimmten den Sonderausgaben zu. Insgesamt votierten 593 Abgeordnete für die Einrichtung des sogenannten Sondervermögens, 80 stimmten dagegen, sieben enthielten sich.

CDU lobt Kompromiss, Linke gegen Sonderfonds

Der CDU-Abgeordnete Middelberg meinte, der Kompromiss, den man mit der Ampel-Koalition erzielt habe, sei ein "sehr gutes Ergebnis" für Deutschland, Europa und für die Bundeswehr. Die Linke sprach sich gegen den Sonderfonds aus. Fraktionschef Bartsch betonte, die Bundeswehr sei in den vergangenen Jahren nicht vernachlässigt worden. Der Wehretat sei in den letzten Jahren gestiegen wie kein anderer. Die Bundesregierung solle lieber in Maßnahmen gegen Kinderarmut investieren.

Grundgesetzänderung mit Zwei-Drittel-Mehrheit verabschiedet

Zuvor hatten die Abgeordneten mit der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit das Grundgesetz geändert. Das Geld für die Bundeswehr wird demnach als "Sondervermögen" geführt, sodass die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse nicht greift.

Bund der Steuerzahler kritisiert "Haushaltsakrobatik"

Der Bund der Steuerzahler erneuerte seine Kritik an der Finanzierung. Präsident Holznagel sagte im Deutschlandfunk , es sei grundsätzlich richtig, die Bundeswehr besser aufzustellen. Dies müsse aber mit laufenden Finanzmitteln geschehen. Holznagel betonte, das sogenannte Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro sei das achtundzwanzigste dieser Art. Insgesamt lägen damit 250 Miliarden Euro außerhalb des Kernhaushalts. Der Staat betreibe "Haushaltsakrobatik", die am Ende dazu führe, dass man weitere Schattenhaushalte aufbauen werde. Diese Praxis sei falsch, unterstrich der Präsident des Steuerzahlerbunds.

Früherer Heeresgeneral: "Großartige Sache" für die Bundeswehr

Der frühere Heeresgeneral Domröse bezeichnete die Investition im Deutschlandfunk als großartige Sache für die Streitkräfte . Die deutschen Schützenpanzer seien nicht funktionsfähig oder alt, man brauche außerdem moderne Fregatten für die Marine und durchsetzungsfähige Flugzeuge für die Luftwaffe.

