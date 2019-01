Ein Angehöriger der Bundeswehr soll über Jahre hinweg geheime Informationen an den iranischen Geheimdienst weitergegeben haben.

Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, wurde der Mann heute im Rheinland festgenommen. Er hat die deutsche und die afghanische Staatsbürgerschaft und war als Sprachauswerter und landeskundlicher Berater für die Bundeswehr tätig. Der Festgenommene soll unter anderem Informationen zum Einsatz der deutschen Truppe in Afghanistan an die iranische Regierung weitergegeben haben.