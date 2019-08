In den vergangenen sechs Jahren sind rund 770 Afghanen nach Deutschland übergesiedelt, die zuvor in ihrem Heimatland für die Bundeswehr gearbeitet haben

Das teilte das Bundesverteidigungsministerium in Berlin mit. Zudem sei rund 2500 Familienangehörigen die Genehmigung zur Ansiedlung in Deutschland erteilt worden. Es handele sich um Fälle, in denen afghanischen Mitarbeitern wegen ihrer Beschäftigung für den dortigen Bundeswehr-Einsatz Gefahr gedroht habe - etwa durch die Taliban. Bei rund 2000 Anträgen stehe die Entscheidung noch aus.