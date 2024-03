Gazastreifen

Bundeswehr beteiligt sich an Luftbrücke - erste Maschine von Frankreich aus gestartet

Die deutsche Luftwaffe soll sich noch in dieser Woche an der Luftbrücke zur Versorgung der Menschen im Gazastreifen beteiligen. Das erste von zwei dafür vorgesehenen Hercules-Transportflugzeugen startete von Évreux in Frankreich aus in Richtung Jordanien. Dort soll es mit Hilfsgütern beladen werden.