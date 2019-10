Die Bundeswehr wird sich nur noch bis März kommenden Jahres am Kampf gegen den IS in Syrien und im Irak beteiligen.

Der Bundestag hat beschlossen, dass der seit vier Jahren andauernde Einsatz dann beendet wird. Deutsche Soldaten unterstützen die internationale Koalition gegen die Terrormiliz mit Tornado-Aufklärungsjets und Tankflugzeugen. Die Ausbildung von Soldaten im Irak wird dagegen fortgesetzt - nach Beschluss des Bundestags um ein weiteres Jahr.