Die Bundeswehr beteiligt sich ein weiteres Jahr am internationalen Militäreinsatz gegen die Terrormiliz IS. (dpa-Bildfunk / Michael Kappeler)

Der Bundestag beschloss die Verlängerung des Mandats. Demnach können weiterhin maximal 500 deutsche Soldaten eingesetzt werden. Die deutschen Streitkräfte sind seit 2015 an der Mission beteiligt und operieren an verschiedenen Standorten in mehreren Ländern, wie etwa im Irak und in Jordanien.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.