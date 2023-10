Bundestag verlängert Mandat

Ein deutscher Tornado in Al-Asrak in Jordanien (Archivbild vom Oktober 2017). (dpa/Pao Counter Daesh/Bundeswehr/Bundeswehr)

Der Bundestag stimmte der Verlängerung des Anti-IS-Mandats mit großer Mehrheit zu. Demnach können weiterhin maximal 500 deutsche Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Das bisherige Mandat läuft Ende Oktober aus. Die Bundeswehr ist bereits seit 2015 an der Mission beteiligt und operiert an verschiedenen Standorten in mehreren Ländern, unter anderem im Irak und in Jordanien.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags genehmigte derweil weitere 4,4 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums ist das größte neu bewilligte Vorhaben der Kauf des Luftverteidigungssystems Arrow aus Israel.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.