Das Bundesverteidigungsministerium hat Berichte bestätigt, wonach chinesische Soldaten an Ausbildungsmaßnahmen der Bundeswehr teilnehmen.

Es handele sich um eine - Zitat - sehr geringe Zahl an Soldaten, sagte ein Sprecher des Ministeriums der Nachrichtenagentur AFP. Diese nähmen an einem Lehrgang der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg teil. Mit Blick auf die anhaltenden Proteste in Hongkong forderte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International die Bundesregierung auf, die Zusammenarbeit der Bundeswehr mit dem chinesischen Militär umgehend zu beenden.