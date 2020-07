Die von der Wehrbeauftragten des Bundestags, Högl, ausgelöste Debatte über eine Rückkehr zur Wehrpflicht wird weiter geführt.

Der frühere Wehrbeauftragte Robbe sieht keine Chancen für eine Wiedereinführung. Es sei fraglich, ob sich das Bundesverfassungsgericht damit einverstanden erklären würde, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk (Audio-Link). Zudem würde man damit den Umfang der Bundeswehr verdoppeln. Dies sei finanziell überhaupt nicht darstellbar. Robbe betonte, eine Wehrpflicht sei kein Allheilmittel zur Begegnung rechtsextremistischer Vorfälle.



Wie die deutschen Tageszeitungen die Debatte über eine Rückkehr zur Wehrpflicht bewerten, können Sie in unserer Presseschau lesen und hören.

Viel Kritik, auch aus der eigenen Partei

Die Wehrbeauftragte Högl (SPD) hatte dies als Argument für die Rückkehr vorgegeben. Der Vorschlag stieß aber überwiegend auf Ablehnung - auch in ihrer eigenen Partei. Die SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans lehnen Überlegungen zu einer Wiedereinführung der Wehrpflicht ab. Dies wäre kein geeignetes Mittel, um rechtsextremistischen Vorfällen in der Bundeswehr vorzubeugen, erklärten sie in Berlin. Die Wehrpflicht stehe nicht im Zusammenhang mit der gefährdeten Demokratiefestigkeit einzelner Bereiche der Bundeswehr, die nie mit Wehrpflichtigen besetzt worden seien.

Unterstützung für den Högl-Vorstoß

Unterstützung erhielt die SPD-Politikerin dagegen von der AfD, dem Bundeswehrverband und dem Reservistenverband. Der Präsident des Verbandes, Sensburg, sagte dem "Handelsblatt", in Deutschland gebe es inzwischen eine breite Zustimmung für eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Es sei ein Fehler gewesen, sie abzuschaffen.



Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer (CDU) kündigte stattdessen einen neuen Freiwilligendienst an. Dabei sollen Jugendliche in ihrer Heimat eine sechsmonatige militärische Grundausbildung erhalten und anschließend für sechs Monate heimatnah zu Reservediensten herangezogen werden.