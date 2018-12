In mindestens sechs Verfahren ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Soldaten der Bundeswehr-Eliteeinheit KSK.

Das geht laut dpa aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Renner hervor. Zunächst hatte die taz aus Berlin berichtet. Eines der Ermittlungsverfahren steht demnach in Zusammenhang mit einem Strafbefehl gegen einen Soldaten, der mehrmals den Hitlergruß gezeigt haben soll. In den anderen Verfahren geht es um den Vorwurf der Vergewaltigung, des sexuellen Kindesmissbrauchs und des Besitzes kinder- und jugendpornografischer Schriften sowie unter anderem um schweren Landfriedensbruch.



Die taz hatte zuletzt von einem rechten Untergrundnetzwerk in der Bundeswehr berichtet, in dem ein früherer KSK-Soldat eine zentrale Rolle spielen soll.