Erneut hat ein Transport-Hubschrauber der Bundeswehr seinen Flug vorzeitig abgebrochen.

Nach Angaben der Truppe musste er wegen technischer Mängel an einer Bundesstraße in der Nähe von Leipzig landen. Es ist die zweite sogenannte Sicherheitslandung eines Hubschraubers vom Typ CH-53 innerhalb von nur zwei Tagen. Mit ihm werden Soldaten und Material befördert.



Das Modell wurde in den 1970er Jahren von der Bundeswehr angeschafft. Die Luftwaffe wartet bereits seit längerem auf eine Entscheidung über ein Nachfolgemodell.



In der Vergangenheit hat es immer wieder Probleme mit Material der Bundeswehr gegeben. Die Hubschrauber, das Transportflugzeug A400M und der Schützenpanzer Puma können laut Verteidigungsministerium nur zu 30 Prozent genutzt werden.