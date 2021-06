Der jüdische Geistliche Balla wird heute Nachmittag feierlich in das Amt des Militärbundesrabbiners eingeführt.

Balla hatte im Vorfeld erklärt, er wolle jüdische Soldaten in der Bundeswehr zu einem offeneren Umgang mit ihrem Glauben ermutigen. Er zeigte sich gleichzeitig besorgt über Vorfälle mit rechtsextremem oder antisemitischem Hintergrund in der Truppe.



Balla wird der erste Militärrabbiner seit einhundert Jahren bei der Bundeswehr. Die Aufgaben in seiner Gemeinde in Leipzig und als Landesrabbiner von Sachsen wird er weiterhin ausüben. In Zukunft sollen weitere Militärrabbiner ihre Arbeit aufnehmen. Neben der Seelsorgetätigkeit für jüdische Soldaten sollen sie für alle Bundeswehrangehörigen als Ansprechpartner für das Judentum zur Verfügung stehen.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.