Die Bundeswehr prüft die Anwerbung von Fachkräften aus dem EU-Ausland. Damit sollen in bestimmten Bereichen Personalprobleme gelöst werden.

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Zorn, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, EU-Bürger seien für spezielle Tätigkeiten eine Option. Man denke an Ärzte oder IT-Spezialisten. In Zeiten des Fachkräftemangels müsse die Bundeswehr in alle Richtungen blicken. Eine Sprecherin des Verteidigungsministerium sagte, die Rekrutierung von EU-Ausländern könnte Personalprobleme lösen. Die Anwerbungspläne sind laut Zorn so weit fortgeschritten, dass die Bundesregierung bereits EU-Partner konsultiert hat. Die meisten Staaten, insbesondere aus Osteuropa, reagierten aber bislang zurückhaltend.



Bundesverteidigungsministerin von der Leyen befürwortet derweil eine öffentliche Sitzung des von der Opposition beantragten Untersuchungsausschusses zur Berateraffäre. Die CDU-Politikerin sagte der „Rheinischen Post“, nur so sei Transparenz gewährleistet. Die Grünen-Fraktion kündigte umgehend einen entsprechenden Antrag an. Eine Änderung des Prozedere wäre nötig, weil der Verteidigungsausschuss des Bundestags als Untersuchungsausschuss grundsätzlich nicht öffentlich tagt.



Das Gremium soll den Einsatz externer Berater bei der Bundeswehr aufklären. Dafür wurde ein dreistelliger Millionenbetrag gezahlt.