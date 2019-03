Ein Expertenrat empfiehlt dem Verteidigungsministerium weitreichende Veränderungen bei der Beschaffung sowie bei der Nutzung von Dienstleistungen.

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf einen Entwurf, der ihr vorliegt. Unter anderem wird den Angaben zufolge dazu geraten, bei der Beschaffung zu unterscheiden zwischen dem militärischen Bereich und alltäglichen Gebrauchsgegenständen, die nicht über das Beschaffungsamt eingekauft werden müssten. Komplexe Dienstleistungen, wie etwa die Logistik für die Instandsetzung, sollten mit schärfer gefassten Verträgen gesteuert werden. Außerdem raten die Fachleute dazu, einen -Zitat- "Kompetenzpool" zu schaffen, um schnelleren Zugriff auf Spezialisten zu haben. Die Teilstreitkräfte, so heißt es weiter, sollten mit eigenen Vertretern enger in Abteilungen des Beschaffungsamtes eingebunden werden.



Dem Expertenrat gehören laut der dpa Politiker aus Union und SPD sowie Fachleute aus Wirtschaft und Wissenschaft und der Beteiligungsgremien der Beschäftigten an. Das Papier soll im Parlament vorgelegt und später im Verteidigungsministerium geprüft werden.