Die FDP hat einen Großen Zapfenstreich vor dem Bundestag zum Ende des fast 20 Jahre dauernden Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan gefordert.

Die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Strack-Zimmermann, plädierte für den 31. August. An diesem Tag plant das Verteidigungsministerium einen Abschlussappell. Strack-Zimmermann sagte der Deutschen Presse-Agentur, nötig sei ein klares, öffentliches Signal des Dankes an eine ganze Generation von Soldatinnen und Soldaten, die Dienst in Afghanistan geleistet hätten. Eine Veranstaltung vor dem Berliner Reichstagsgebäude werde von der Öffentlichkeit wahrgenommen.



Der Große Zapfenstreich ist das höchste militärische Zeremoniell der deutschen Streitkräfte und folgt einer festgelegten Abfolge aus musikalischen Elementen und einer militärischen Zeremonie mit Fackelträgern.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.