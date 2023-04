Schwere Kämpfe

Luftwaffe evakuiert Bundesbürger aus dem Sudan. (Jörg Carstensen/dpa)

Die Gesamtzahl der Evakuierten liegt den Angaben zufolge damit bei etwa 500 Personen - darunter Deutsche und Bürger anderer Staaten, hieß es. Die Bundeswehr übernahm von Frankreich die Aufgabe, die Evakuierungsflüge zu koordinieren.

Inzwischen beteiligen sich immer mehr Länder an den Flügen. Der britische Premierminister Sunak teilte heute früh mit, dass auch seine Regierung angefangen habe, britische Staatsangehörige mit Hilfe der Royal Air Force in Sicherheit zu bringen.

Waffenruhe verlängert

Die um Mitternacht ausgelaufene Waffenruhe im Sudan wurde um 72 Stunden verlängert. Sowohl die Armee als auch die RSF-Miliz stimmten der Vereinbarung zu. Sie war von den Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien vermittelt worden. US-Außenminister Blinken rief die Konfliktparteien auf, die Feuerpause einzuhalten. Heute Abend befasst sich der UNO-Sicherheitsrat mit der Lage in dem nordostafrikanischen Land.

Zweifel an Stabilität der Feuerpause

Auch die Büroleiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Khartum, Röhrs, warnte vor zu großen Erwartungen an die vereinbarte Waffenruhe . Beide Konfliktparteien könnten sich nun gezielt auf neue Kämpfe vorbereiten. Die Zeit sei allerdings auch für die humanitäre Versorgung wichtig. Röhrs sagte im Deutschlandfunk, die Feuerpause müsste international genutzt werden, um Verhandlungen einzuleiten.

Schwerer Rückschlag für sudanesische Demokratiebewegung

Röhrs, die selbst durch die Evakuierungsflüge der Bundeswehr aus dem Sudan gebracht wurde, bezeichnete die ausgebrochenen Kämpfe als schweren Rückschlag für die Demokratiebewegung in dem Land. Bei den Verhandlungen, den Übergang zu einer Zivilregierung zu ermöglichen, habe es in den letzten Wochen Fortschritte gegeben. Nun hätten sowohl die sudanesische Armee als auch die rivalisierende RSF-Miliz verdeutlicht, kein Interesse an einer Demokratie zu haben. Durch den Abzug internationaler Botschaften könnten die Konfliktparteien nun ungestörter agieren.

Seit zehn Tagen Kämpfe

Im Sudan kämpfen seit zehn Tagen Truppen der beiden mächtigsten Generäle des Landes gegeneinander. Hunderte Menschen wurden getötet, zehntausende sind auf der Flucht.

In dem Konflikt stehen sich der De-facto-Präsident al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, und sein Stellvertreter Daglo gegenüber. Er ist Anführer der mächtigen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF). Eigentlich hätte sich die RSF der Armee unterordnen und die Macht im Land wieder an eine zivile Regierung übertragen werden sollen. Da sich beide Lager jedoch letztlich nicht einigen konnten, schlug der Konflikt in Gewalt um.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.