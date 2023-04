Evakuierungsaktion

Auf der Luftwaffenbasis Al-Asrak in Jordanien kommen Soldaten der Bundeswehr an, um Deutsche aus dem umkämpften Nachbarland Sudan zu holen. (Weyland / Bundeswehr / dpa )

In der Nacht wurden mit einem zweiten Flugzeug 113 Menschen ausgeflogen. Rund 100 weitere kamen laut Berichten von Nachrichtenagenturen mit einer dritten Maschine am frühen Morgen in Jordanien an. An Bord waren außer deutschen Staatsbürgern jeweils auch Angehörige anderer Staaten.

Unter anderem Frankreich, Spanien und Italien leiteten ebenfalls Evakuierungsaktionen ein. Zuvor hatten bereits die USA und Großbritannien Botschaftsmitarbeiter aus Khartum ausgeflogen.

Im Sudan gibt es seit mehr als einer Woche Kämpfe zwischen Einheiten der Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz.

