Evakuierungsaktion

Ein Airbus der Luftwaffe landete am Morgen mit aus dem Sudan gebrachten Menschen auf dem Flughafen BER. (Jörg Carstensen / dpa / Jörg Carstensen)

Weitere Evakuierungsflüge sind laut Auswärtigem Amt geplant, solange die Sicherheitslage es zulasse. Insgesamt haben bisher drei deutsche Maschinen mit insgesamt 311 Passagieren Khartum verlassen. Als erste Station vor der Weiterreise nach Deutschland landeten sie in Jordanien.

Gute Zusammenarbeit mit anderen Ländern

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Roth, zeigte sich froh darüber, dass bereits eine so große Zahl von Menschen unversehrt in Sicherheit gebracht werden konnte . Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk, der Einsatz sei angesichts des brüchigen Waffenstillstands zwischen den Konfliktparteien im Sudan "sehr, sehr gefährlich". Er sei dankbar dafür, dass die Abstimmung mit anderen Ländern, die ebenfalls Menschen ausfliegen, "so gut funktioniert".

Dass es noch einen weiteren Evakuierungsflug der Bundeswehr geben werde, wollte Roth nicht bestätigen. Dies hänge auch davon ab, wie viele Menschen noch ausgeflogen werden müssten. Je nach Lage sei auch eine Unterstützung durch andere Staaten möglich. "Aber natürlich müssen sich unsere Landsleute und auch andere darauf verlassen können, dass wir alles in unseren Möglichkeiten Stehende tun, um ihnen zu helfen", betonte der Außenpolitiker.

Unter anderem Frankreich, Spanien und Italien haben zuletzt ebenfalls Evakuierungsaktionen eingeleitet. Zuvor hatten bereits die USA und Großbritannien Botschaftsmitarbeiter aus dem Sudan ausgeflogen.

"Demokratie ist vorerst gescheitert"

Mit Blick auf die Konfliktlage im Sudan sprach Roth von einem Scherbenhaufen, der entstanden sei, "weil zwei machtgeile Männer von ihrer Macht nicht lassen wollen". Der Versuch, in dem Land "das Pflänzchen Demokratie wachsen zu lassen", sei vorerst gescheitert. Trotzdem dürfe man nicht den Anspruch aufgeben, die Menschen vor Ort zu unterstützen, vor allem wenn diese sich zutiefst danach sehnten, in Frieden und in Freiheit zu leben und nicht "unter der Knute" von Leuten, die "nichts im Sinne haben, außer ihrem eigenen Fortkommen und ihren eigenen Machtvorteilen".

Im Sudan waren vor mehr als einer Woche schwere Kämpfe zwischen den zwei mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten ausgebrochen. Die zwei Männer führten das Land im Nordosten Afrikas mit rund 46 Millionen Einwohnern seit zwei gemeinsamen Militärcoups 2019 und 2021.

De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, kämpft mit dem Militär gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, den Anführer der mächtigen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF). Eigentlich hätte sich die RSF der Armee unterordnen und die Macht im Land wieder an eine zivile Regierung übertragen werden sollen. Da sich beide Lager jedoch letztlich nicht einigen konnten, schlug der Konflikt in Gewalt um.

