Der Airbus A310 MedEvac der Bundeswehr (Henning Kaiser/dpa)

Das Spezialflugzeug A310 MedEvac der Luftwaffe landete mit mehr als 20 Patienten an Bord auf dem Frankfurter Flughafen, wie die Deutsche Presse-Agentur meldet. Die Luftwaffe hatte die Ukrainer und mehrere Begleiter in Polen nahe der ukrainischen Grenze an Bord genommen.

Mit dem in Köln stationierten Flugzeug wurden in den vergangenen Wochen wiederholt schwer verletzte Kinder und Erwachsene zur Behandlung nach Deutschland geholt. Der A310 MedEvac ist die fliegende Intensivstation der Luftwaffe. Verletzte werden in der Luft von Sanitätssoldaten weiterbehandelt.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.