Die deutsche Bundeswehr hat mit mehreren öffentlichen Gelöbnissen ihren 64. Gründungstag begangen. Zum ersten Mal seit 2013 fand wieder eine feierliche Veranstaltung vor dem Reichstagsgebäude in Berlin statt.

Daran nahmen auch Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Bundestagspräsident Schäuble teil (Audio-Link). Der CDU-Politiker bedankte sich bei den rund 400 Rekrutinnen und Rekruten für Ihren Dienst für den Frieden. Als Soldatinnen und Soldaten könnten sie sich immer auf das Parlament verlassen, das Entscheidungen über Einsätze niemals leichtfertig treffe, sagte Schäuble. Kramp-Karrenbauer bezeichnete die Bundeswehr als unverzichtbaren Teil der Gesellschaft und sagte den Rekruten für ihre Arbeit die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu. Außer in Berlin fanden noch an sechs weiteren Orten öffentliche Gelöbnisse statt.



Am 12. November 1955 hatte der erste Verteidigungsminister der Bundesrepublik, Blank, den ersten 101 Freiwilligen ihre Ernennungsurkunden überreicht.