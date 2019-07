Der Vorsitzende der Linkspartei, Riexinger, hat sich gegen die Forderung der neuen Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer nach mehr öffentlichen Gelöbnissen gewandt.

Das sei das Allerletzte, was man jetzt brauche, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Solche Gelöbnisse gingen völlig an der Bevölkerung vorbei. Er könne nur hoffen, dass es breite Demonstrationen dagegen gebe, betonte Riexinger. Er warnte vor einer Glorifizierung des Militärischen.



Unterstützung unterhielt Kramp-Karrenbauer von ihrem CDU-Kollegen Bouvier. Der hessische Ministerpräsident erklärte in Wiesbaden, öffentliche Gelöbnisse hätten eine Tradition und seien ein deutliches Zeichen für die Bundeswehr.