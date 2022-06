Kaliningrad, Russland: Panorama-Blick auf die Lenin-Allee (Vitaly Nevar/picture alliance/dpa/TASS)

Als geografischer Schwachpunkt gilt die sogenannte Suwalki-Lücke. Sie trennt die russische Exklave Kaliningrad von Belarus und markiert die einzige und zugleich sehr enge Landverbindung Estlands,Lettlands und Litauens zu den anderen Nato-Staaten. Schütt sagte der Deutschen Presseagentur, im Bereich der Suwalki-Lücke sei es nur ein kurzer Sprung, sodass die Gefahr einer Testung des Verteidigungswillens und der -fähigkeit der Nato dort relativ groß sei. In diesem Raum könne man rasch Truppen verlegen und dann zum Beispiel unter Einsatz von Luftlandetruppen einen ersten Stoß durchführen. Die Region sei daher ein zentraler Punkt für eine glaubwürdige Abschreckung, betonte Schütt. Die Präsenz von Landstreitkräfte spiele dort eine zentrale Rolle, führte der Generalleutnant aus. Kaliningrad liegt an der Ostsee und grenzt an Litauen und Polen, die wiederum an Belarus grenzen.

Nach konkreter gewordenen russischen Drohgebärden im Streit um den Transitverkehr sind Befürchtungen im Baltikum zuletzt gewachsen. Am Wochenende hatte der Leiter der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos, Rogosin, die Rechtmäßigkeit der Grenzen Litauens in Frage gestellt. Der frühere nationalistische Politiker sagte im Staatsfernsehen, der ungehinderte Transit zur Exklave Kaliningrad sei Bedingung dafür, dass Russland die Grenzen der ehemaligen Sowjetrepublik anerkenne. Zuvor waren in russischen Talkshows bereits Forderungen formuliert worden, einen "Korridor" nach Kaliningrad zu erobern.

Litauen hatte vergangene Woche den Warenverkehr dorthin beschränkt. Grund sind die EU-Sanktionen. Sie betreffen zum Beispiel Baumaterialien und Metalle. Nach Angaben von Kaliningrads Gouverneur Alichanow sind bis zu 50 Prozent des Transits von und nach Kern-Russland betroffen. Russische Offizielle hatten bereits Gegenmaßnahmen angekündigt.

