Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Zorn, fordert eine neue Schwerpunktsetzung in der deutschen Verteidigungspolitik.

Um die Bandbreite der Aufgaben zu erfüllen, brauche man auch in Friedenszeiten eine vollausgestattete Truppe, schrieb Zorn in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Dafür sei Unterstützung aus Gesellschaft und Politik erforderlich. Neben den Auslandseinsätzen und der Amtshilfe in Deutschland gebe neue Herausforderungen, begründete Generalinspekteur seinen Vorstoß. Zorn verwies in diesem Zusammenhang auf Länder wie Russland und China, die den internationalen Frieden gefährdeten, ihre Streitkräfte aufrüsteten, großangelegte Übungen durchführten und ihre Raketenarsenale ausbauten, die auch Europa bedrohen könnten. Daneben operierten staatliche und nichtstaatliche Akteure im Cyber-Raum, nutzten Schwachstellen in digitalen Systemen, kritische Infrastruktur lahmzulegen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und Gesellschaften zu destabilisieren. Zudem breite sich der internationale Terrorismus aus.



Zorn betonte, die Abwehr solcher nicht-militärischer und militärischer Angriffe sei eine gesamtstaatliche Aufgabe.

