Die neun Brigaden der Bundeswehr werden nach Ansicht des Generalinspekteurs Zorn erst in zwölf Jahren vollständig ausgestattet sein.

Die langfristigen Planungen würden das Ziel für 2031 vorsehen, sagte Zorn beim Besuch der CSU-Klausurtagung im oberbayerischen Kloster Seeon. Das sei abgestimmt innerhalb der Nato, aber auch mit den EU-Partnern. Die Bundeswehr sei aber dennoch in der Lage, die jüngst übernommene Führungsrolle als Nato-Speerspitze in diesem Jahr zu erfüllen. Man habe sich für diese Brigade das Material aus anderen Truppenteilen der Bundeswehr ausgeliehen, betonte Zorn. In einem Positionspapier zur Verteidigungspolitik fordert die CSU eine deutliche gesellschaftliche Aufwertung der Bundeswehr. Ein weiteres Thema bei der Klausurtagung ist der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der EU.