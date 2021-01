Bundeswehr-Generalinspekteur Zorn fordert ungeachtet des Widerstands der SPD eine schnelle Anschaffung von bewaffneten Drohnen.

Er sagte der "Welt am Sonntag", die Systeme seien notwendig zum besseren Schutz der Soldaten. Sonst zwinge man die Truppe in Deckung und verdamme sie damit zur Untätigkeit, anstatt ihr aktives Handeln zu ermöglichen. Zorn betonte, der Einsatz der Geräte durch die Bundeswehr würde klaren Regeln unterliegen, die der Bundestag vorher gebilligt und im jeweiligen Mandat definiert hätte. Einen Einsatz von Kampfdrohnen als Angriffswaffe - wie kürzlich im Krieg in Berg-Karabach - werde es nicht geben.



Über die Beschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr wird derzeit in der Koalition gestritten.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.