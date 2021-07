Im Streit über eine angemessene Würdigung der in Afghanistan eingesetzten Bundeswehr-Soldaten soll es nun doch einen Großen Zapfenstreich geben.

Das bestätigte das Bundesverteidigungsministerium. Geplant seien Ansprachen von Bundespräsident Steinmeier, Bundestagspräsident Schäuble sowie Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Termin ist der 31. August.



Zuvor hatten sich mehrere Politiker, darunter Unionsfraktionsvize Wadephul, für einen Festakt am Bundestag eingesetzt. Kramp-Karrenbauer und Steinmeier hatten zunächst lediglich einen Appell im Berliner Bendlerblock geplant. Kramp-Karrenbauer begrüßte den nun gefundenen Kompromiss. Es habe sich - so die Ministerin - herausgestellt, dass aus der Bundeswehr selbst, aber auch aus dem politischen Bereich der Wunsch gekommen sei, das Ganze in eine breitere Öffentlichkeit zu stellen - und mit dem großen Zapfenstreich vor dem Reichstag gebe es dazu die Möglichkeit.

