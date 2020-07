Der Bundesverband der Grünen Jugend übt scharfe Kritik am neuen Freiwilligen Wehrdienst der Bundeswehr.

Bundessprecher Kurz bemängelte vor allem die Wortwahl, mit der der Dienst beworben werde. "Ein Jahr für Deutschland, und dann Heimatschutz, das ist ein Kampfbegriff der extremen Rechten", sagte Kurz im Deutschlandfunk. Er denke da sofort an den Thüringer Heimatschutz mit dem NSU. Die Art und Weise, wie allgemein auch für die Bundeswehr geworben wird, kritisierte Kurz ebenfalls: "mit Ballervideos, wo Leute Türen aufballern und Panzer fahren (...) Wen spricht denn so was an? Wer geht denn da zur Bundeswehr? Da züchtet man sich ja gleich die nächsten neuen Probleme wieder heran."



Kurz warf Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer (CDU) vor, sie versuche mit ihrem Vorschlag die massiven Probleme in der Bundeswehr zu kaschieren. Diese könnten aber nicht durch einen neuen Freiwilligendienst behoben werden.



Kritik an dem Konzept einen neuen Freiwilligendienstes kommt auch von Wohlfahrtsverbänden. Caritas-Präsident Neher sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", es gebe bereits gute Angebote, sich im Sinne des gesellschaftlichen Zusammenhalts einzubringen. Beispielsweise das Freiwillige Soziale Jahr, das Freiwillige Ökologische Jahr, den Bundesfreiwilligendienst und das Programm "weltwärts" für Einsätze im Ausland. Grünen-Verteidigungsexperte Lindner sagte, der Mehrwert zum bisherigen freiwilligen Wehrdienst erschließe sich ihm nicht. Der Linken-Politiker Neu betonte, für den Katastrophenschutz sei das Technische Hilfswerk und nicht die Bundeswehr zuständig. Die FDP-Expertin Strack-Zimmermann forderte Kramp-Karrenbauer dazu auf, die Bundeswehr insgesamt attraktiver zu machen.

Lob vom Reservistenverband

Der Reservistenverband begrüßte die Pläne dagegen. Verbandspräsident Sensburg erwartet, dass die Bundeswehr und Gesellschaft von einem Ausbau des Freiwilligendienstes profitierten.



Der neue sogenannte "Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz" soll für mehr Reservisten bei der Bundeswehr sorgen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hatte ihn gestern vorgestellt. Bis zu 1000 Frauen und Männer sollen so jedes Jahr für die Bundeswehr geworben werden. Interessenten müssen mindestens 17 Jahre alt sein und eine Eignungsprüfung bestehen. Die Vergütung soll 1.550 Euro brutto betragen, genauso viel wie für diejenigen, die den jetzt schon bestehenden freiwilligen Wehrdienst leisten.



Allerdings soll der neue Freiwilligendienst bei der Bundeswehr andere Aufgaben haben. Die Rekrutinnen und Rekruten sollen nicht bei Luftwaffe, Heer oder Marine, sondern nur bei der Streitkräftebasis eingesetzt werden. Die ist vor allem für logistische Unterstützung anderer Truppenteile zuständig und hat bei Krisen- und Katastropheneinsätzen im Inland die Federführung.