Die Grünen kritisieren Teile der Personalwerbung der Bundeswehr.

Der verteidigungspolitische Sprecher der Partei, Lindner, sagte der "Bild am Sonntag", es sei zynisch, junge Leute mit einer Action-Produktion und einem Muskelprogramm als Staatsbürger in Uniform gewinnen zu wollen. Er bezog sich dabei auf eine Serie über das Kommando Spezialkräfte, die über den Mitteilungsdienst "WhatsApp" verbreitet wird, sowie ein Fitnessprogramm, das beim digitalen Spachassistenten "Alexa" erhältlich ist. Ein Sprecher des Verteidigungsministerium rechtfertigte die Kampagne mit dem Hinweis, ohne Wehrpflicht müsse sich die Bundeswehr mit ihrer an junge Menschen gerichteten Werbung zielgruppengerecht verhalten.



Es gehe darum, sich bei den 15- bis Ende 20-Jährigen als potenzieller Arbeitgeber bekannt zu machen.