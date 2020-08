Hacker haben einen Cyberangriff auf die für den Fuhrpark der Bundeswehr zuständige Servicegesellschaft verübt.

Wie ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums mitteilte, wurde in der vergangenen Woche von außen auf das IT-Netzwerk des Unternehmens zugegriffen. Der Vorfall sei dem Ministerium am 13. August gemeldet worden und werde derzeit intensiv untersucht. Über die Identität der Angreifer sowie über deren Ziele sei noch nichts bekannt. Da die Gesellschaft auch den Fahrdienst des Deutschen Bundestags koordiniere, bestehe die Befürchtung, dass die Täter sensible Daten wie die Adressen von Abgeordneten abgegriffen haben könnten, hieß es weiter.